Месси высказался о возможном уходе из «Барселоны»

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Мессии рассказал о значении команды в своей жизни и отметил, что не собирается покидать «самый лучший клуб в мире».

«У меня здесь есть всё. Я здесь 13 лет, вся моя жизнь здесь. Я в лучшей команде мира. Город, если он не лучший в мире, то точно один из лучших. Здесь моя семья, в Каталонии родились мои дети. Мне не нужно идти куда-то еще по всем этим причинам», — приводит слова аргентинского нападающего сайт «Барселоны».

Как отмечает «Газета.ру», в нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в трех играх испанской Примеры.

В августе Месси стал самым титулованным игроком каталонского клуба в истории. Футболист вышел на чистое первое место по числу завоеванных титулов в составе «Барселоны».