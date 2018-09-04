Прямой эфир

Месси высказался о возможном уходе из «Барселоны»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан футбольного клуба «Барселона» Лионель Мессии рассказал о значении команды в своей жизни и отметил, что не собирается покидать «самый лучший клуб в мире».

«У меня здесь есть всё. Я здесь 13 лет, вся моя жизнь здесь. Я в лучшей команде мира. Город, если он не лучший в мире, то точно один из лучших. Здесь моя семья, в Каталонии родились мои дети. Мне не нужно идти куда-то еще по всем этим причинам», — приводит слова аргентинского нападающего сайт «Барселоны».

Как отмечает «Газета.ру», в нынешнем сезоне Месси забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в трех играх испанской Примеры.

В августе Месси стал самым титулованным игроком каталонского клуба в истории. Футболист вышел на чистое первое место по числу завоеванных титулов в составе «Барселоны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Барселона» объявила о переходе Араухо с отступными в €100 млн
На памятнике в честь подвига футболистов СССР изобразили экс-игрока «Барселоны»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017