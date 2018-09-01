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На памятнике в честь подвига футболистов СССР изобразили экс-игрока «Барселоны»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В поселке Витязево (Краснодарский край) установили мемориал в честь местных жителей, которые в 1943 году победили фашистов на футбольном поле. Событие было омрачено тем, что на памятнике изобразили бывшего игрока «Барселоны» Бояна Кркича.

В 1943 году немцы организовали футбольный турнир в оккупированном Витязево. Были заявлены три команды — сборная Германии, сборная Румынии и сборная Северного Кавказа, за которую выступали местные жители, по разным причинам не попавшие на фронт.

Советские футболисты победили румын со счетом 6:2, что не устроило командование немецких войск. Спортсменам пригрозили расстрелом в случае победы над германской командой. Тем не менее советские футболисты добились успеха. Победителей не расстреляли, предложив сыграть еще два матча, в которых команды обменялись победами.

В поселке решили установить мемориал в память о героизме местных жителей. В день открытия памятника сельчане увидели, что на камне был изображен бывший футболист «Барселоны», а имена героев написаны с ошибками, пишет газета «Комсомольская правда».

Впоследствии камень был заменен, ошибки исправили, однако изображение иностранного футболиста осталось.

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