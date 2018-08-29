В Москве объявили сбор средств на реставрацию памятника на Красной площади

Государственный исторический музей (ГИМ) запустил акцию по сбору средств на реставрацию 200-летнего памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, установленному на Красной площади в Москве.

Работы по восстановлению скульптурной группы оценили в 46 млн рублей. Об этом 29 августа сообщается на сайте музея.

«Объединив усилия, мы сможем сберечь для последующих поколений этот символ нашей страны, явив неравнодушие к сохранению национального культурного наследия. Мы обращаемся к социально ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны», — сказал директор музея Алексей Левыкин.

Монумент демонтируют с постамента и перевезут в мастерские в течение года. Специалисты также проведут комплексную реставрацию постамента и его барельефов.

Музей планирует публиковать на сайте всю информацию о собранных средствах и этапах реставрации.

Исторический памятник установили на Красной площади в 1818 году в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. В 2016 году он был передан в ведение ГИМа.