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В Москве объявили сбор средств на реставрацию памятника на Красной площади

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Государственный исторический музей (ГИМ) запустил акцию по сбору средств на реставрацию 200-летнего памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, установленному на Красной площади в Москве.

Работы по восстановлению скульптурной группы оценили в 46 млн рублей. Об этом 29 августа сообщается на сайте музея.

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«Объединив усилия, мы сможем сберечь для последующих поколений этот символ нашей страны, явив неравнодушие к сохранению национального культурного наследия. Мы обращаемся к социально ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны», — сказал директор музея Алексей Левыкин.

Монумент демонтируют с постамента и перевезут в мастерские в течение года. Специалисты также проведут комплексную реставрацию постамента и его барельефов.

Музей планирует публиковать на сайте всю информацию о собранных средствах и этапах реставрации.

Исторический памятник установили на Красной площади в 1818 году в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. В 2016 году он был передан в ведение ГИМа.

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