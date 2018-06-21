В Иркутской области выросла численность бурых медведей

В Иркутской облпасти численность бурых медведей сейчас составляет 18 тыс. особей. Это в три раза больше оптимальной нормы, которая, по мнению ученых, колеблется около 6 тыс. Такие данные привел замминистра лесного комплекса региона Степан Пересыпкин.

Он отметил, что на нынешний охотничий сезон было выдано 777 разрешений на ликвидацию бурого медведя. В результате 140 особей было убито, передает ИА IrkutskMedia.

По словам специалиста, медведи обычно становятся угрозой местным жителям в весенний период, когда выходят из спячки. Особенно напряженная ситуация складывается в Ольхонском и Слюдянском районах. Там были случаи, когда медведи выходили к населенным пунктам.

В основном, как сказал специалист, это происходит из-за бесконтрольного выпаса скота. Кроме того, там много санаториев, которые складируют свои бытовые отходы, и запахи привлекают хищников.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что власти поселка Печоры в Коми приняли решение отстреливать медведей, которые выходят к людям. Так, патрулям дали указание отследить и уничтожить трех особей бурого медведя, которые угрожают жизни и здоровью местных жителей.