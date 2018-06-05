Гуляющих по дворам медведей ликвидируют в Коми

В Печоре республики Коми будут отстреливать медведей, которые начали выходить к людям. Приказ о регулировании численности животных подписан в минприроды региона.

С 4 по 18 июня патрули отследить и уничтожить трех особей бурого медведя. Эти звери угрожают жизни и здоровью жителей, отмечает ИА FlashNord.

Напомним, на окраине Печоры и в поселке Восточном участились случаи выхода медведей к жилым массивам. В поселке Восточном медведь появился на детской площадке. Экипаж ДПС прогнал незваного гостя с помощью автомобиля с включенной сиреной.

Ранее сообщалось, что одну из дач в селе Эхаби на Сахалине посетил медведь. Хозяйка участка успела забежать в дом. Пострадавших нет. Мишка долго бродил по огороду, обнюхивал грядки, ходил вдоль забора и даже облизал бочку. Судя по всему, не найдя ничего вкусного, он перевалился через забор и ушел в лес.