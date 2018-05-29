Медведь в поисках пропитания забрел в село на Сахалине

На одну из дач в селе Эхаби на Сахалине зашел медведь. Хозяйка участка успела забежать в дом. Пострадавших нет.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, медведь долго бродил по огороду: он обнюхивал грядки, ходил вдоль забора и даже облизал бочку. Судя по всему, не найдя ничего вкусного, он перевалился через забор и ушел в лес.

Между тем жители села рассказывают, что медведи у них — не редкость. По их словам, они несколько раз вызывали охотоведов, однако те хищников ни разу не поймали.

По словам участкового лесничего Сергея Ырганова, медведи заходят в село из-за отсутствия в лесу еды. Они ищут пропитание в бочках с отходами, которые дачники выставляют на своих огородах.

Сейчас в Эхаби дежурят охотоведы. Они останутся там до тех пор, пока не отстрелят хищника.

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