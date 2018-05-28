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Выбежавшая на дорогу сахалинская кабарга попала на видео

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Автомобилисты по пути в Южно-Сахалинск записали ролик с редким зверем — сахалинской кабаргой. По словам очевидцев, животное внезапно вышло из леса на дорогу между Ильинским и Арсентьевкой. Отмечается, что кабарга не испугалась машины и долго не хотела покидать проезжую часть.

Подвид сахалинская кабарга обитает только на Сахалине. Из-за быстрого сокращения численности и угрозы полного исчезновения занесена в Красную книгу России, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на «Углегорские новости». 

В целом кабарга в РФ является охотничьим видом. Популяция достигает 120–125 тыс. особей. Лимит ежегодного изъятия составляет около 1,5 тыс. животных. Добыча ведется ради мускусной железы — струи, поэтому объектом охоты являются самцы.

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