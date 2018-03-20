Крошечный олень-кабарга погиб после ампутации в зоосаде под Хабаровском

Крошечный олень-кабарга Булат погиб во время реабилитации после ампутации конечности в зоосаде под Хабаровском. Инфомация об этом размещена на официальном сайте зоосада «Приамурский».

В ночь с четверга на пятницу, 16 марта, в зоосаде скончался олень-кабарга. Самец кабарги проходил реабилитацию после ампутации его конечности по причине обморожения, сообщает ИА AmurMedia.

По словам сотрудников зоосада, в предыдущий вечер Булат чувствовал себя прекрасно, был, как обычно, общительным и принимал корм. Выяснилось, что причиной гибели был образовавшийся тромб, который привел к закупорке легочной артерии.

Ранее портал iz.ru писал о том, что крошечному оленю-кабарге, который лишился ноги, хотят поставить протез. Кабаргу в зоосад подкинули в очень плохом состоянии с сильным обморожением, из-за которого и пришлось ампутировать конечность. Животному дали кличку Булат.