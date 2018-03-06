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Крошечному оленю-кабарге хотят поставить протез под Хабаровском

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Крошечному оленю-кабарге, который лишился ноги, хотят поставить протез в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева под Хабаровском. Об этом рассказал руководитель зоосада Андрей Долин.

Крошечного оленя-кабаргу сотрудникам зоосада подкинули в очень плохом состоянии. У животного было диагностировано сильное обморожение, пришлось ампутировать ему одну из ног, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Животному очень тяжело передвигаться на трех ногах, и было принято решение установить ему протез. Изготовлением необходимого протеза вызвались заняться студенты Тихоокеанского государственного университета. За основу студенты возьмут сохраненную и замороженную конечность животного.

Маленькому животному дали кличку Булат, и если операция пройдет успешно, то специалисты надеются свести его с одинокой подопечной зоосада — самкой кабарги по кличке Аля.

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