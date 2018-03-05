Косулю вылечили и вернули в природу в Ульяновской области

Ветеринары вылечили и успешно вернули самца косули в природную среду обитания в Ульяновской области, сообщает пресс-служба Сибирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия.

Сегодня утром, 5 марта, в лесополосе Ульяновского района самца европейской косули удалось вернуть в природную среду обитания. Выполняли операцию сотрудники центральной ветеринарной клиники, сообщает 1ul.ru.

По словам специалистов ветеринарного центра, животное активно и хорошо себя чувствует, состояние здоровья беспокойства не вызывает. К особи были применены процедуры обработки против экто- и эндопаразитов. Косуля пробыла на лечении недолго — с 3 марта 2018 года.