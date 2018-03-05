Перепись животных и птиц началась в заповедниках на Курилах

В заповеднике «Курильский» и заказнике «Малые Курилы» проходит зимний маршрутный учет животных. В этом году он начался позже обычного, поскольку слой снега на поверхности земли в январе был меньше, чем в предыдущие зимние сезоны.

Таким образом, уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию заповедника, наступление фенологического подсезона «Глубокая зима» началось только 12 февраля. Именно с ним связывают проведение зимних маршрутных учетов, когда снеговой покров достигает наибольших отметок.

Агентство отмечает, что во время таких маршрутов, которые проводятся уже на протяжении 30 лет, научные сотрудники и инспекторы подсчитывают следы соболя, лисицы, зайца-беляка и ласки. А на Шикотане еще и считают следы лисицы.

Всего в заповеднике и заказнике проложено 20 учетных маршрутов. Протяженность каждого из них - от 6 до 15 км. Учетные маршруты проложены так, чтобы охватить основные места обитания животных в заповеднике и заказнике. Эксперты проходят их пешком, в основном на снегоступах.

Позже, после того как будет закончена обработка информации, ученые получат данные о численности этих животных. Материалы обычно используются для изучения распределения животных по биотопам.