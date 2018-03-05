Прямой эфир

Перепись животных и птиц началась в заповедниках на Курилах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В заповеднике «Курильский» и заказнике «Малые Курилы» проходит зимний маршрутный учет животных. В этом году он начался позже обычного, поскольку слой снега на поверхности земли в январе был меньше, чем в предыдущие зимние сезоны.

Таким образом, уточняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на администрацию заповедника, наступление фенологического подсезона «Глубокая зима» началось только 12 февраля. Именно с ним связывают проведение зимних маршрутных учетов, когда снеговой покров достигает наибольших отметок.

Агентство отмечает, что во время таких маршрутов, которые проводятся уже на протяжении 30 лет, научные сотрудники и инспекторы подсчитывают следы соболя, лисицы, зайца-беляка и ласки. А на Шикотане еще и считают следы лисицы.

Всего в заповеднике и заказнике проложено 20 учетных маршрутов. Протяженность каждого из них - от 6 до 15 км. Учетные маршруты проложены так, чтобы охватить основные места обитания животных в заповеднике и заказнике. Эксперты проходят их пешком, в основном на снегоступах.

Позже, после того как будет закончена обработка информации, ученые получат данные о численности этих животных. Материалы обычно используются для изучения распределения животных по биотопам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Популяция волков стремительно растет в Крыму
В Приморье звери «украли» добычу у леопарда Валеры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017