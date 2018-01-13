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Популяция волков стремительно растет в Крыму

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Популяция волков в Крыму выросла за год на 53 особи и составляет более 300 животных.

Об этом сообщил старший государственный лесной инспектор Крыма, завотделом особо охраняемых природных территорий минэкологии РК Михаил Чепурко.

«В 2017 году в Крыму по приказам регулирования численности было отстреляно 25 волков (7% от общей численности). Из них 12 — в последние три месяца года», — цитирует его издание «*примечания».

Отмечается, что волки приходят в Крым с украинской территории через Перекопский перешеек, соединяющий полуостров с материком.

Кроме того, источники утверждают, что с 2004 года они активно режут скот в степи, а с 2014-го освоились в горах, что может быть опасным для туристов.

9 января портал iz.ru сообщил, что в селе Рамза Кирсановского района Тамбовский области появился волк, который заходит во дворы и на огороды. Жители боятся выпускать детей на улицу и даже в школу. Местные чиновники отправили запросы в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области и заповедник «Воронинский».

За пределами заповедника зверь может быть уничтожен лишь в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и только по согласованию с охотуправлением области.

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