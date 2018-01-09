Жители тамбовского села жалуются на разгуливающего волка

В селе Рамза Кирсановского района Тамбовский области появился волк, который заходит во дворы и на огороды. Жители боятся выпускать детей на улицу и даже в школу. Местные чиновники отправили запросы в управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области и заповедник «Воронинский». Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Хищника пока не нашли. Есть версии, что это могла быть собака или заболевший бешенством волк. За пределами заповедника зверь может быть уничтожен лишь в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и только по согласованию с охотуправлением области.

По словам охотоведов, встретить этот вид чрезвычайно сложно, в отличие от лосей и косуль. Тамбовский волк обитает в лесных чащах, в глухих местах болотистой местности в границах Моршанского, Сосновского и Пичаевского районов.

Ранее портал iz.ru сообщал о нападении волка на жителей Норильска. В результате трое человек, получившие укусы ног и рук, обратились в травмпункт за медицинской помощью.