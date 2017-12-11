Крупный волк покусал трех человек в Норильске

Крупный волк напал на трех человек в Норильске 10 декабря, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Трое местных жителей обратились в травмпункт за медицинской помощью с по поводу укусов ног и рук. Информацию подтвердили и в региональном МВД, куда граждане обратились с заявлениями, сообщает телеканал «360».

По предварительной информации, волка видели на улицах Комсомольской и Нансена, а также на проспекте Молодежном. Полицейские и спасатели обследовали улицы, но зверя найти не смогли. Официальный сайт администрации города призвал граждан соблюдать осторожность и не оставлять детей без присмотра, сообщает Сибирское агентство новостей.

Однако не все жители Норильска уверены, что по городу гуляет дикое животное. Многие пользователи социальных сетей оставляют комментарии, где пишут, что на пострадавших напала обыкновенная собака породы хаска.