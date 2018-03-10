Женщина в Китае погибла при нападении дикого слона на деревню

Дикий слон напал на жителей деревни в автономном округе Сишуанбаньна китайской провинции Юньнань, в результате погибла одна женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел утром 9 марта в уезде Мэнла. Слон напал на женщину, которая работала на земельном участке возле дома. Она скончалась на месте от полученных травм. Животное еще разрушило несколько домов.

Азиатские слоны являются вторым по величине наземными животными после африканских слонов. Они занесены в Красную книгу. Их популяция составляет около 300 особей.

Ранее портал iz.ru писал, что в ЮАР черепаха смогла чудом выжить, попав в стадо диких слонов. Животное спряталось в панцирь и слоны лишь пару раз задели его, не причинив вреда.