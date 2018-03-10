Прямой эфир

Женщина в Китае погибла при нападении дикого слона на деревню

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дикий слон напал на жителей деревни в автономном округе Сишуанбаньна китайской провинции Юньнань, в результате погибла одна женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел утром 9 марта в уезде Мэнла. Слон напал на женщину, которая работала на земельном участке возле дома. Она скончалась на месте от полученных травм. Животное еще разрушило несколько домов.

Азиатские слоны являются вторым по величине наземными животными после африканских слонов. Они занесены в Красную книгу. Их популяция составляет около 300 особей.

Ранее портал iz.ru писал, что в ЮАР черепаха смогла чудом выжить, попав в стадо диких слонов. Животное спряталось в панцирь и слоны лишь пару раз задели его, не причинив вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генетики подтвердили скрещивание слонов с мамонтами
Видео с нападением разъяренного слона на бегемотов появилось в Сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017