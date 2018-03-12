Прямой эфир

Найденных под Самарой цирковых медведей перевезли в теплое место

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хозяин четырех цирковых медведей, найденных зоозащитниками под Самарой, перевез их в другое место. Где они сейчас, Александр Жвакин держит в секрете, чтобы вокруг не было лишней шумихи.

В свою очередь, как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на руководителя инициативной группы по спасению животных Ангелину Гриневич, медведи находятся в теплом ангаре, они обеспечены едой на несколько дней.

Первоначально предполагалось, что хищники будут содержаться рядом с городским зоопарком, чтобы сотрудники присматривали за ними, однако хозяин зверей от этой идеи отказался, поскольку не хотел оставлять их на холоде.

Портал iz.ru сообщал, что 10 марта зоозащитники нашли медведей в клетках на автостоянке под Самарой. Их хозяин оперативно вышел на связь. Выяснилось, что звери принадлежат предпринимателю, который сотрудничал с волгоградским цирком, прибывшим на гастроли в Самару.

На автостоянке медведи оказались на передержке. Их хозяин уехал по делам в Самару и там вынужден был задержаться на несколько дней. Старшему медведю уже 23 года, среднему пять, а двум малышам по два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двух осиротевших медвежат приютили экологи в Приморье
Медведицу с двумя медвежатами заметили туристы в Красной Поляне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017