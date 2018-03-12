Найденных под Самарой цирковых медведей перевезли в теплое место

Хозяин четырех цирковых медведей, найденных зоозащитниками под Самарой, перевез их в другое место. Где они сейчас, Александр Жвакин держит в секрете, чтобы вокруг не было лишней шумихи.

В свою очередь, как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на руководителя инициативной группы по спасению животных Ангелину Гриневич, медведи находятся в теплом ангаре, они обеспечены едой на несколько дней.

Первоначально предполагалось, что хищники будут содержаться рядом с городским зоопарком, чтобы сотрудники присматривали за ними, однако хозяин зверей от этой идеи отказался, поскольку не хотел оставлять их на холоде.

Портал iz.ru сообщал, что 10 марта зоозащитники нашли медведей в клетках на автостоянке под Самарой. Их хозяин оперативно вышел на связь. Выяснилось, что звери принадлежат предпринимателю, который сотрудничал с волгоградским цирком, прибывшим на гастроли в Самару.

На автостоянке медведи оказались на передержке. Их хозяин уехал по делам в Самару и там вынужден был задержаться на несколько дней. Старшему медведю уже 23 года, среднему пять, а двум малышам по два года.