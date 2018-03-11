Украинский цирк шапито бросил голодных медведей в Самаре

В Самаре пытаются спасти четырех медведей, найденных в клетках на окраине города, владельцы — украинский цирк шапито, гастролирующий в регионе. Хозяевам стало нечем кормить «артистов», и их оставили на стоянке более двух месяцев назад.

Власти Самары взяли ситуацию под контроль, проверку начала полиция. Медведей осмотрели ветеринары. Владелец позволил самарскому зоопарку перевезти питомцев и ухаживать за ними. Одного медведя он в будущем согласился забрать.

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