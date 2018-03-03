Медведицу с двумя медвежатами заметили туристы в Красной Поляне

Медведицу с двумя медвежатами недалеко от трасс заметили туристы горнолыжного курорта «Газпром Лаура» в Красной Поляне несколько дней назад.

Обычно медведей в данных местах можно встретить начиная с апреля. Однако в этом году продолжительность спячки изменилась из-за теплой зимы. Биологи сообщают, что некоторые медведи в Кавказском биосферном заповеднике вообще не ложились спать, а также могли разбудить медведицу, мигрируя с других территорий, сообщает «РИА Новости».

Главными правилами при встрече с медведицей являются не пытаться приблизиться и не делать то, что могло бы напугать животное, которое может быть довольно агрессивным в попытке защитить потомство. Также необходимо стараться не привлекать внимания любопытных медвежат. Людей они не боятся, но мать будет защищать их в любом случае.