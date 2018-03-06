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Двух осиротевших медвежат приютили экологи в Приморье

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Инспектор управления по охране животного мира по Мазановскому району Амурской области Сергей Сергеев приютил двух месячных медвежат, которых покинула мать. Об этом пишет «РИА Новости».

Как сообщили в региональном управлении по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий, медведица покинула детенышей, когда одно из деревьев при валке леса упало на берлогу. Малышей забрали лесорубы.

«Медвежатам не исполнилось и месяца. Они пока совсем беспомощные. Кормим их как младенцев по часам, молоко у частника специально заказываем, детскую смесь купили», — приводит агентство слова Сергея Сергеева.

Медвежат назвали Мишей и Машей. По словам инспектора управления, животные спокойно идут на руки, не кусаются и могут начать плакать, если их вовремя не покормить.

Как отметили в управлении, после падения дерева медведица к берлоге не возвращалась. Сейчас экологи подыскивают реабилитационный центр для осиротевших медвежат.

Ранее портал iz.ru писал, что подброшенный к дверям охотнадзора в Приморье гималайский медвежонок начал делать первые шаги.

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