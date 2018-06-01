Сбежавших из зоопарка в Германии диких животных поймали
Экстренные службы поймали диких животных, которые 1 июня сбежали из зоопарка города Люнебах на западе Германии, пишет The Local.
Сообщалось, что на свободе оказались два тигра, два льва, ягуар и медведь. Животных удалось обнаружить с помощью дрона.
Пока неизвестно, применяли ли для поимки зверей седативные вещества.
На время поисковой операции власти рекомендовали местным жителям оставаться дома и держать двери и окна запертыми.
По предварительным данным, звери смогли вырваться на волю после сильного шторма 31 мая, который подтопил и частично разрушил вольеры.
В зоопарке, который был основан в 1965 году, обитает почти 400 животных и его посещают 70 тыс. человек в год.
В зоопарке Калининграда 25 апреля прошли учения по отлову амурского тигра в случае его выхода из вольера.