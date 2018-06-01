Львы сбежали из зоопарка в Германии

Сразу несколько хищников сбежали 1 июня из зоопарка города Люнебах на западе Германии. Местная полиция советует жителям оставаться в своих домах, пока они ищут животных, пишет The Guardian.

Сообщается, что из немецкого зоопарка сбежали два льва, два тигра и ягуар. Кроме того, на свободе оказался медведь, но его застрелили. Немецкие СМИ сообщают, что животные могли сбежать на волю после наводнения.

В зоопарке, который был основан в 1965 году, обитает почти 400 животных, и его посещают 70 тыс. человек в год.

В зоопарке Калининграда 25 апреля прошли учения по отлову амурского тигра в случае его выхода из вольера.