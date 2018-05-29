Жителей Архангельской области просят не привлекать медведя на кладбище

Жители Северодвинска заметили медведя, который бродит в окрестностях города. Мэрия просит не привлекать зверя на кладбище и дачные участки.

Специалисты отдела экологии считают, что после спячки медведь очень голоден и может заинтересоваться едой, которую горожане оставляют на погосте или в садах. В связи с этим чиновники просят не оставлять угощения, а также убирать мусор после отдыха на природе, чтобы не провоцировать хищника. Об этом пишет ИА FlashNord.

В 2017 году медведь разрыл несколько могил на местном кладбище «Миронова гора». После этого посещения кладбища были на длительное время приостановлены, а похороны проводились в сопровождении вооруженных нарядов.