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Попавшего в браконьерскую петлю медведя спасли на Сахалине

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Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства спасли медведя, который угодил в браконьерскую петлю в Корсаковском районе Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.

В понедельник, 18 мая, в министерство обратился местный житель. Он рассказал, что обнаружил в лесу крупного медведя, попавшего в петлю. Животное не могло выбраться самостоятельно, и сотрудники выехали к указанному месту, сообщает ИА SakhalinMedia.

Выяснилось, что ловушка установлена браконьерами, а рядом с этим местом находилась привада, которая представляет собой бочку с тухлой рыбой, и еще одна петля.

Совместно с ветеринарами из Сахалинского зооботанического парка медведя удалось вызволить из ловушки. Для этого животное усыпили при помощи трех шприцев с наркозом, два их которых он вырвал из себя и съел.

Как рассказал специалист минлесхоза Андрей Хомич, который и освободил медвежью лапу, петлю животное затянуло сильно, но густая шерсть спасла от повреждения сухожилий. По завершении операции хищнику был введен антидот, чтобы он мог покинуть это место до прибытия браконьеров.

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