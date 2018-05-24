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Три медведя напали на домашний скот в Омской области

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Министерство природных ресурсов и экологии Омской области предупреждает местных жителей об участившихся нападениях медведей. Животные атаковали домашний скот и начали выходить к нефтяному месторождению.

Необычное поведение хищников эксперты объясняют холодной весной. Из-за отсутствия растительной пищи медведи ищут другое пропитание. В итоге с 1 по 23 мая звери три раза напали на пасущийся скот и вышли к Крапивинскому месторождению.

Чтобы предотвратить возможную угрозу для людей, будет произведен отстрел трех медведей, сообщает РИА «Омск-информ». Местным жителям рекомендовано соблюдать меры осторожности — при походе в лес вести себя шумно, не оставлять пищевые отходы, не приближаться к медвежатам.

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