Медведя поймали возле детского санатория в Красноярском крае

Полицейские и спасатели поймали возле Канска в Красноярском крае медвежонка. Заблудившийся хищник отправлен на станцию юных натуралистов.

Очевидцы сообщили о том, что возле детского ревматологического санатория под Канском бродит медведь. Прибывшие на место оперативные службы нашли маленького медвежонка, который забрался на дерево. Детеныш не хотел спускаться на землю и был напуган.

Чтобы выманить хищника, полицейские и спасатели облили ствол дерева сгущенным молоком. После этого заинтересованного медвежонка удалось поймать, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Медведицы поблизости не оказалось.

Животное отправили на станцию юных натуралистов. Решается вопрос о том, чтобы поместить детеныша в специализированное учреждение для животных.