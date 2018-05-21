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Медведя поймали возле детского санатория в Красноярском крае

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Полицейские и спасатели поймали возле Канска в Красноярском крае медвежонка. Заблудившийся хищник отправлен на станцию юных натуралистов.

Очевидцы сообщили о том, что возле детского ревматологического санатория под Канском бродит медведь. Прибывшие на место оперативные службы нашли маленького медвежонка, который забрался на дерево. Детеныш не хотел спускаться на землю и был напуган.

Чтобы выманить хищника, полицейские и спасатели облили ствол дерева сгущенным молоком. После этого заинтересованного медвежонка удалось поймать, сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Медведицы поблизости не оказалось.

Животное отправили на станцию юных натуралистов. Решается вопрос о том, чтобы поместить детеныша в специализированное учреждение для животных.

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