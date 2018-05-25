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Медведь в США залез в машину, застрял и начал сигналить

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В США медведь залез в автомобиль, не смог выбраться из салона и начал сигналить. Об этом сообщает NBCUniversal.

Инцидент произошел в американском штате Коннектикут. В полицию о случившемся сообщила владелица автомобиля Линда Морад, когда в ее припаркованной у дома Subaru Outback сработала сигнализация, зажглись фары и раздался сигнал клаксона.

«Я здесь совсем одна, и кто-то забрался в мою машину. Фары горят, гудок визжит как сумасшедший, и я вижу движение внутри автомобиля», — приводит сайт kp.ru сообщение Линды диспетчеру.

Прибывшие на место полицейские решили, что животное было напугано, поскольку салон машины был в ужасном состоянии: были разодраны кожаные сиденья, багажник и панель приборов. По их мнению, медведь открыл дверь лапой, залез внутрь и не смог выбраться. После того как они вскрыли машину, зверь убежал.

Как рассказал Крис Коллибри из министерства энергетики и защиты окружающей среды Коннектикута, такие случаи взлома в штате не редкость, звери проникают в автомобили, потому что их привлекает запах еды. Однако, по словам хозяйки машины, медведь не тронул банан, который был в машине. Она также не видит возможности починить испорченную хищником машину.

22 мая сообщалось, видеоролик с «кричащими» друг на друга рысями впечатлили пользователей Сети.

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