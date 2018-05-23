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Родители в США подали в суд на 30-летнего сына за отказ съехать от них

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Супружеская пара из США через суд выселила из дома безработного 30-летнего сына, который не хотел съезжать от них сам. Об этом пишет Washington Post.

По мнению Марка и Кристины Ротондо, сыну давно пора было найти себе работу и начать жить самостоятельно. Они предлагали ему $1 тыс. на съем жилья в качестве материальной помощи на первое время, а также советовали продать пару своих вещей. Их сын Майкл, в свою очередь, заявил, что работа у него есть, но не пожелал рассказать, чем именно занимается: «Моя работа — это моя работа», — заявлял он.

В итоге судья постановил, что Майкл должен покинуть двухэтажный дом родителей в Камилле, штат Нью-Йорк, немедленно. Майкл с этим решением не согласился, указав на то, что на правах члена семьи должен был получить уведомление о выселении за полгода. Известно, что Майкл решил подать апелляцию, сообщает телеканал «360».

В марте в Британии жильцам удалось выселить «самую ненавистную соседку», которая кричала, оскорбляла их, портила имущество и оскорбляла врачей скорой помощи, требуя убрать машину с дороги.

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