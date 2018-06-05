Прямой эфир

Худой и напуганный медведь вышел к людям в Томской области и был убит

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Охотники застрелили медведя, вышедшего к дачным домам у поселка Зайкино в Колпашевском районе Томской области. Зверь был истощен. На вид ему было около 10 лет.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на охотоведа района Сергея Ельникова, несколько дней назад медведь пришел на дачный участок. Хозяева заметили его и напугали. После этого хищник скрылся в лесу и бродил вокруг деревни. Эксперт полагает, что медведь искал в населенном пункте пропитание.

С начала весны, напоминает агентство, в Колпашевском, Томском и Первомайском районах медведи периодически выходят к людям.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в министерстве природы Коми подписан приказ о регулировании численности медведей в Печорском районе республики. В соответствии с ним животных, которые начали выходить к людям, будут отстреливать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведь в поисках пропитания забрел в село на Сахалине
Жителей Архангельской области просят не привлекать медведя на кладбище

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017