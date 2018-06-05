Худой и напуганный медведь вышел к людям в Томской области и был убит

Охотники застрелили медведя, вышедшего к дачным домам у поселка Зайкино в Колпашевском районе Томской области. Зверь был истощен. На вид ему было около 10 лет.

Как сообщает Сибирское агентство новостей со ссылкой на охотоведа района Сергея Ельникова, несколько дней назад медведь пришел на дачный участок. Хозяева заметили его и напугали. После этого хищник скрылся в лесу и бродил вокруг деревни. Эксперт полагает, что медведь искал в населенном пункте пропитание.

С начала весны, напоминает агентство, в Колпашевском, Томском и Первомайском районах медведи периодически выходят к людям.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в министерстве природы Коми подписан приказ о регулировании численности медведей в Печорском районе республики. В соответствии с ним животных, которые начали выходить к людям, будут отстреливать.