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Камчатской медведице Матрене присвоили статус матери-героини

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Фото: РИА Новости/Евгений Нескоромный
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Ученые из Кроноцкого заповедника на Камчатке присвоили медведице Матрене, которая сумела сохранить весь выводок из четырех медвежат до третьего года жизни, неофициальный статус матери-героини.

Как сообщает пресс-служба заповедника, выводок из четырех медвежат — редкий случай, сохранить их всех до взрослого возраста в условиях дикой природы сложно, такое специалисты наблюдают в третий раз за 20 лет. Предыдущие случаи зафиксированы в 1998 и 2007 годах.

У Матрены три сына и дочка. По словам ученых, она выбрала правильную тактику: обосновалась возле кордона и фактически использовала инспекторов заповедника в качестве нянек, которые будут охранять детенышей от других медведей и дадут ей возможность сосредоточиться на добывании пищи.

Этим летом медвежата должны отправиться во взрослую жизнь. Мать готова к брачному сезону и заведению новых детенышей, отметили в заповеднике.

8 июня в Шпицбергене (Норвегия) белый медведь забрался на продуктовый склад отеля, съел хранившийся там шоколад и застрял в окне при попытке уйти. Обнаружившая его сотрудница отеля вызвала спасателей, но, услышав шум вертолета, зверь выбрался из ловушки самостоятельно и убежал.

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