Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих в Сирии

В Сирии в результате обстрела боевиков в провинции Дейр-эз-Зор погибли российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ в воскресенье, 27 мая.

«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позже двое из пяти раненых военных скончались.

Ведомство также сообщило, что российские военнослужащие помогли отбить атаку нескольких групп боевиков в провинции. Было уничтожено 43 террориста и шесть автомобилей.

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них были 27 офицеров, в том числе один генерал-майор.

3 мая Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем в Сирии. В момент крушения истребитель набирал высоты после взлета с авиабазы Хмеймим. Погибли два пилота. По предварительной информации, огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии 7 мая. Оба летчика погибли. Авария произошла во время планового полета.