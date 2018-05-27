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Минобороны сообщило о гибели российских военнослужащих в Сирии

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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В Сирии в результате обстрела боевиков в провинции Дейр-эз-Зор погибли российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ в воскресенье, 27 мая. 

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«Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позже двое из пяти раненых военных скончались. 

Ведомство также сообщило, что российские военнослужащие помогли отбить атаку нескольких групп боевиков в провинции. Было уничтожено 43 террориста и шесть автомобилей. 

6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим разбился российский самолет Ан-26. По данным Минобороны РФ, на его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них были 27 офицеров, в том числе один генерал-майор.

3 мая Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем в Сирии. В момент крушения истребитель набирал высоты после взлета с авиабазы Хмеймим. Погибли два пилота. По предварительной информации, огневого воздействия по самолету не было, а причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Сирии 7 мая. Оба летчика погибли. Авария произошла во время планового полета. 

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