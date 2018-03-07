В Киеве возле одной из станций метро взорвались две гранаты

В Киеве возле станции метро «Лесная» взорвались две гранаты. В результате ЧП есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что осколком гранаты ранен один человек. Ему сейчас оказывают медицинскую помощь. В результате взрыва боеприпасов полностью сгорела припаркованная неподалеку автомашина Toyota Camry.

Отмечается, что конфликт произошел между двумя мужчинами, в результате чего были подорваны гранаты. Злоумышленники скрылись в направлении Броваров. Полицейские перекрыли движение в этом направлении. В Киеве объявлен план «Перехват».

Мужчина подорвал гранату в жилом доме в Улан-Удэ. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел 6 марта.