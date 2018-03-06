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В Улан-Удэ при взрыве гранаты в квартире погиб мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Мужчина подорвал гранату в жилом доме в Улан-Удэ. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил ранения, сообщили во вторник, 6 марта, в пресс-службе управления Следственного комитета по Бурятии.

По данным ведомства, инцидент произошел около четырех часов утра во вторник, 6 марта, в квартире одного из малоэтажных домов по улице Чертенкова в Улан-Удэ. На месте взрыва было обнаружено тело 38-летнего мужчины. В настоящее время 43-летний пострадавший госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что взрыв произошел в квартире, где проживает женщина с тремя малолетними детьми. В ночь на 6 марта она распивала спиртные напитки с подругой. Под утро к ней в гости пришли два знакомых местных жителя, один из которых подорвал гранату. Следствие устанавливает все обстоятельства ЧП.

Автомобиль Mercedes-Benz сгорел в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Назрани. Инцидент произошел 8 января. В результате ЧП повреждения получил еще один автомобиль.

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