Во дворе частного дома в Назрани взорвалась граната

Автомобиль Mercedes-Benz сгорел в результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Назрани. Как передает источник в правоохранительных органах Ингушетии, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что взрыв произошел в ночь на понедельник, 8 января, на улице Цороева в Назрани. В результате ЧП повреждения получил еще один автомобиль. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что на Украине пьяный мужчина с муляжом гранаты устроил дебош в автобусе, который совершал международный рейс. Водитель вынужден был прервать маршрут. Прибывшие к месту полицейские изъяли у 21-летнего киевлянина муляж гранаты РГД-5.