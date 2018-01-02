На Украине мужчина с муляжом гранаты устроил дебош в автобусе

На Украине мужчина с муляжом гранаты устроил переполох в автобусе, который совершал международный рейс.

Водитель вынужден был прервать маршрут из-за пьяного пассажира в Житомирской области.

21-летний житель Киева неадекватно себя вел и цеплялся к окружающим, угрожая якобы взрывоопасным предметом.

Дебошира, у которого изъяли муляж гранаты РГД-5, передали в руки полиции, сообщает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».