Названа причина взрыва возле метро в Стокгольме

Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма стала детонация ручной гранаты. Об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ.

В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, в руках которого взорвалась граната. По предварительным данным, мужчина поднял лежавший на земле предмет, а он сдетонировал в его руках.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. У его 45-летней спутницы незначительные травмы, она также доставлена в больницу.

В полиции отметили, что расследуется дело об убийстве и преступлении против общественной безопасности. Пострадавшие — случайные жертвы. Задержанных пока нет, отмечает издание Aftonbladet.

Взрыв произошел днем 7 января в шведской коммуне Худдинге.