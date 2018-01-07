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Названа причина взрыва возле метро в Стокгольме

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Фото: TT News Agency/Henrik Montgomery/via REUTERS
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Причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма стала детонация ручной гранаты. Об этом со ссылкой на полицию сообщают местные СМИ. 

В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, в руках которого взорвалась граната. По предварительным данным, мужчина поднял лежавший на земле предмет, а он сдетонировал в его руках.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице. У его 45-летней спутницы незначительные травмы, она также доставлена в больницу.

В полиции отметили, что расследуется дело об убийстве и преступлении против общественной безопасности. Пострадавшие — случайные жертвы. Задержанных пока нет, отмечает издание Aftonbladet.

Взрыв произошел днем 7 января в шведской коммуне Худдинге.

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