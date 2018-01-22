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Мужчина совершил самоподрыв во время задержания в Запорожье

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время операции по его задержанию в городе Бердянске Запорожской области Украины. Об этом пишет местный сайт Pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел 22 января в районе дома на улице Первомайской.

«По предварительной информации, преступник подорвал себя во время задержания, которое проводили сотрудники бердянского горотдела полиции. Мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Пока не известно, есть ли пострадавшие среди правоохранителей. Как отмечают местные жители, незадолго до взрыва в районе были слышны выстрелы.

25 декабря два человека погибли при взрыве гранаты в общежитии Днепровского района Запорожья.

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