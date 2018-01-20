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Бомба взорвалась на базе отдыха в Одесской области

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Самодельная бомба взорвалась на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области. Об этом сообщает региональное отделение полиции. 

В результате взрыва никто не пострадал, была частично повреждена стена одного здания. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, представители прокуратуры, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В ходе осмотра правоохранители выяснили, что база отдыха не охраняется, вход в помещение осуществляется через металлические ворота.

«Во время осмотра входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями», — говорится в сообщении полиции. 

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальным наказанием по которой может стать лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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