Пьяный мужчина стрелял по прохожим из окна в Одессе

В Одессе 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в своей квартире и стрелял из окна по прохожим, используя винтовку калибра 4,6 мм.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин. По его словам, правоохранителям пришлось штурмовать квартиру стрелка.

Мужчина при этом открыл огонь по полицейским и бросал им под ноги пиротехнику. В настоящее время стрелявший находится под стражей, в результате его действий никто не пострадал.

«Пытался стрелять в полицейских и бросал под ноги пиротехнику. Сейчас задержан по ч. 4 ст. 296 УК», — говорится на странице Головина в Facebook.