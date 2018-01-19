Прямой эфир

Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из полицейских, раненных в ходе перестрелки в Одессе в пятницу, скончался в больнице. Об этом сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

«Тридцатилетний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице», — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате чего один человек погиб, трое полицейских были ранены.

По данным украинских СМИ, инцидент произошел недалеко от школы №122 на улице Новосельского. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте полицейскими. Предварительно сообщается, что нападавшим был 60-летний местный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Пенсильвании
Три человека ранены в результате стрельбы в центре Ванкувера

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017