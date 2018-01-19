Раненный в ходе перестрелки в Одессе полицейский умер в больнице

Один из полицейских, раненных в ходе перестрелки в Одессе в пятницу, скончался в больнице. Об этом сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк.

«Тридцатилетний полицейский, находившийся в тяжелом состоянии, умер в больнице», — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

Как сообщал портал iz.ru, в пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате чего один человек погиб, трое полицейских были ранены.

По данным украинских СМИ, инцидент произошел недалеко от школы №122 на улице Новосельского. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте полицейскими. Предварительно сообщается, что нападавшим был 60-летний местный житель.