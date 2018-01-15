Три человека ранены в результате стрельбы в центре Ванкувера

Три человека получили ранения в результате стрельбы на одной из центральных улиц канадского Ванкувера, сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в районе Восточного Бродвея и улицы Онтарио. По данным полиции, целью злоумышленника был мужчина в возрасте старше 20 лет. Его с серьезными ранениями доставили в больницу.

Еще пострадали два случайных прохожих — 30-летний мужчина, который отделался незначительными травмами, и 15-летний подросток. Второй находится в госпитале в тяжелом состоянии.

В настоящее время район стрельбы оцеплен. Полиция ведет поиск бандита, однако задержать пока никого не удалось.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 8 января женщина обстреляла из пневматики людей в центре Москвы.