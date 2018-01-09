Один из лидеров движения ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

Один из основателей и лидеров палестинского движения ХАМАС, 62-летний Имад аль-Алами случайно выстрелил себе в голову из личного оружия. Об этом сообщает портал Samanews.

Первоначально СМИ сообщили о покушении на аль-Алами, однако, по словам представителя ХАМАС Фаузи Бархума, он сам выстрелил себе в голову, когда проверял готовность своего оружия. Аль-Алами госпитализирован в критическом состоянии. Врачи сделали ему операцию.

Движение ХАМАС –– палестинское исламистское движение, пришедшее к власти в секторе Газа в 2007 году. Основано для сопротивления израильской оккупации территорий Палестины.

Имад аль-Алами является членом политбюро ХАМАСа. Был представителем движения в Сирии и Судане.

В 2014 году его дом в секторе Газа подвергся бомбардировке со стороны израильских войск, в результате чего аль-Алами лишился ноги.

Ранее портал iz.ru сообщал, что житель США случайно выстрелил в себя и свою жену во время обсуждения инцидентов со стрельбой в церкви.