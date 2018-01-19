Трое полицейских ранены во время перестрелки в Одессе

Один человек погиб, трое полицейских ранены в результате перестрелки в центре Одессы.

«Преступник застрелен на месте; трое полицейских ранены, один тяжелый, находится в медицинском учреждении», — написал представитель областной полиции Руслан Форостяк в Facebook.

По данным местных СМИ, инцидент произошел недалеко от школы № 122 на улице Новосельского. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте полицейскими.

По некоторой информации, злоумышленником оказался 60-летний местный житель.