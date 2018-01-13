Прямой эфир

Одесские вузы отменили занятия из-за нехватки денег на отопление

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько вузов в Одессе отменили занятия с 1 января по 26 февраля из-за отсутствия средств на отопление учебных корпусов. Об этом пишет местный портал 048.ua.

«Учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет», — говорится в сообщении. 

В материале уточняется, что занятия отменили в Одесском национальном университете имени Мечникова, в Одесской юридической академии и Академии пищевых технологий. 

Как заявили в региональном департаменте образования и науки, вузы являются автономными организациями и их руководство должно само организовывать учебный процесс. 

Ранее стало известно, что гривна опустилась ниже исторического минимума по отношению к европейской валюте и рублю. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный обстрелял из гранатомета здание общепита под Одессой
Захарова пошутила о похищающих украинцев Дедах Морозах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017