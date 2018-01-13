Одесские вузы отменили занятия из-за нехватки денег на отопление

Несколько вузов в Одессе отменили занятия с 1 января по 26 февраля из-за отсутствия средств на отопление учебных корпусов. Об этом пишет местный портал 048.ua.

«Учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что занятия отменили в Одесском национальном университете имени Мечникова, в Одесской юридической академии и Академии пищевых технологий.

Как заявили в региональном департаменте образования и науки, вузы являются автономными организациями и их руководство должно само организовывать учебный процесс.

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