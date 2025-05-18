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Рубио предупредил о возможности ужесточения конгрессом санкций против Москвы

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Конгресс в скором времени может ввести новые санкции в отношении России при отсутствии результатов на переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление 17 мая сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы неоднократно предупреждали Россию в течение почти двух месяцев, что это произойдет, если не будет достигнут прогресс. Так что я думаю, что сейчас это становится реальностью», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

По данным Рубио, у законопроекта об ужесточении санкций против России в сенате будет 80 соавторов и сопоставимый процент поддержки в палате представителей.

Глава ведомства добавил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа просила у законодателей дать время на переговоры по украинскому урегулированию для демонстрации их прогресса.

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Накануне агентство Reuters писало, что законодатели в США усилили давление на конгресс с призывами одобрить новые санкции в отношении России после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Уточняется, что сенаторы заявили о недостаточном прогрессе в переговорах о прекращении огня и вновь обратились к идее ужесточения ограничительных мер.

В тот же день американский лидер заявил, что не исключает введение санкций против России «при необходимости», но предпочел бы избежать таких мер.

16 мая делегации России и Украины на переговорах договорились представить свое видение прекращения огня и произвести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

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