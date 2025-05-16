Москва и Киев договорились представить свои варианты прекращения огня
Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились представить свое видение прекращения огня, заявил 16 мая возглавляющий делегацию РФ помощник президента России Владимир Мединский по окончании встречи двух сторон.
«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», — сказал он.
После того как такое видение будет представлено, Россия полагает целесообразным продолжить переговоры с украинской стороной, отметил он.
Также Мединский сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене военнопленными в формате «1000 на 1000», который должен произойти в ближайшие дни.
Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.
До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.