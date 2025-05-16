Мединский сообщил о завершении переговоров с украинской стороной
Прямые переговоры представителей России с украинской стороной завершились, РФ готова продолжать контакты. Об этом 16 мая сообщил глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский.
«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — сказал он.
По словам Мединского, стороны согласовали обмен пленными в соотношении 1000 на 1000. Также украинская сторона предложила провести переговоры между лидерами государств, и Россия учла этот запрос.
Кроме того, каждая из стран подготовит свое видение прекращения огня и детализирует его, добавил помощник президента РФ.
«После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры», — заявил он.
Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле начались ранее в этот день. Российская делегация состоит из помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.
До этого в Стамбуле прошли переговоры американской, турецкой и украинской сторон по вопросу конфликта на Украине. Их беседа длилась около часа.