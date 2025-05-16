Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины завершились в Стамбуле
Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины по вопросу украинского конфликта завершились в Стамбуле. Об этом 16 мая сообщил телеканал CNN Türk.
Уточняется, что беседа длилась около часа.
«Саммит, состоявшийся в Долмабахче под председательством министра иностранных дел [Турции] Хакана Фидана, длился один час», — указано в публикации.
«Известия» показали кадры, как члены американской и турецкой делегаций покинули место переговоров.
О начале переговоров американской, турецкой и украинской делегаций сообщил МИД Украины ранее в этот день. В них участвовали госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.
Позднее глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская переговорная группа в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине.