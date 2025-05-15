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Мединский сообщил о настрое делегации РФ на поиск точек соприкосновения

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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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Российская делегация в Стамбуле настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения по Украине. Об этом 15 мая заявил возглавляющий делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Наша официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — подчеркнул он.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поставил задачи и сформулировал переговорную позицию делегации РФ по итогам подробного совещания накануне. Мединский также отметил, что обсуждение на совещании под руководством главы государства перед отбытием переговорщиков было подробным.

Помощник президента РФ подчеркнул, что сейчас важно установить долгосрочный мир, устранив базовые первопричины конфликта.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в этот день назвал интригой текущие события с переговорами делегаций России и Украины в Стамбуле. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной и готова к серьезной работе.

Путин 11 мая выступил с инициативой о прямых переговорах, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле.

Позднее российский лидер утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной. Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме того, глава государства провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.

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