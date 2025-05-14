Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле
Президент России Владимир Путин утвердил состав экспертов для переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Об этом в среду, 14 мая, сообщили на сайте Кремля.
Так, состав российской делегации возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В число ее членов вошли: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Экспертами для переговоров назначили первого заместителя начальника информации управления Генштаба ВС Александра Зорина, заместителя начальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елену Подобреевскую, директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктора Шевцова.
Путин выступил с инициативой о прямых переговорах 11 мая, предложив украинской стороне возобновить диалог 15 мая в Стамбуле спустя три года. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину незамедлительно принять предложение России.