Президент РФ предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле

Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — сказал он.

Путин уточнил, что не исключает, что в ходе переговоров удастся прийти к новому перемирию или прекращению огня. Российский лидер подчеркнул, что возможное перемирие не должно стать прологом к продолжению конфликта после довооружения и доукомплектования Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов».

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — заявил Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что Киев пытается всеми способами избежать переговоров с РФ по урегулированию конфликта. Он также указал, что перед перемирием необходимо, чтобы союзники Украины прекратили поставлять ей оружие, потому что продолжение поставок может стать преимуществом для Киева.